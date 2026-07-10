Meta начнет производство собственного ИИ-чипа в сентябре.

Meta в сентябре запустит производство собственного чипа для искусственного интеллекта — это часть плана компании нарастить общую вычислительную мощность до 14 гигаватт в следующем году.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю служебную записку Meta, с которой ознакомилось агентство, передает theins.ru

Чип для дата-центров с кодовым названием Iris входит в программу из четырех поколений ускорителей Meta Training and Inference Accelerator (MTIA), которые компания проектирует самостоятельно. С помощью собственных микросхем Meta рассчитывает улучшить ИИ, обеспечивающий работу Facebook и Instagram. Тестирование Iris заняло всего шесть недель и не выявило серьезных проблем — это признак прогресса для проекта, который буксовал с момента запуска более пяти лет назад. Разрабатывать чип Meta помогает Broadcom, а производить его будет тайваньская TSMC. Такой подход должен снизить огромные вычислительные расходы компании и уменьшить ее зависимость от поставщиков вроде Nvidia и AMD.

В то же время Iris призван дополнить, а не совсем заменить графические процессоры, которые Meta в больших количествах закупает у Nvidia и AMD. При этом внедрение новейших GPU в компании такого масштаба, как говорится в записке, «оказалось тяжелой задачей и стоило нам времени». Компания намерена выпускать новый чип примерно каждые полгода — до конца 2027 года, тогда как обычно производители обновляют ИИ-чипы раз в год или реже.

В этом году Meta планирует развернуть вычислительную инфраструктуру мощностью семь гигаватт, а в 2027-м — удвоить этот показатель. На ИИ-инфраструктуру компания рассчитывает потратить до $145 млрд в 2026 году — это существенная часть из более чем $700 млрд, которые весь американский крупный технологический бизнес намерен вложить в технологию. Для расширения инфраструктуры Meta заключила долгосрочные контракты с Samsung Electronics на чипы памяти, с Sandisk — на флеш-накопители и с Sumitomo Electric — на оптоволоконное оборудование.

Отмечается, что такие соглашения стали критически важными на фоне дефицита чипов памяти, из-за которого, в частности, Apple подняла цены на свою продукцию. Рост цен на память и другие микросхемы оказался настолько быстрым, что аналитики Morgan Stanley назвали «чипфляцию» макроэкономической проблемой.

Ранее сообщалось, что менеджмент Meta изучает «нестандартные» способы привлечения капитала для резкого роста расходов на ИИ-инфраструктуру — в том числе размещение акций на десятки миллиардов долларов. Обсуждения активизировались после того, как материнская компания Google, Alphabet, успешно провела рекордное для себя размещение акций на $85 млрд.