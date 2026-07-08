Конституционный суд 9 июля вынесет решение о полномочиях Гагаузии.

В Конституционном суде завершилось рассмотрение запроса о полномочиях Гагаузии.

Решение объявят завтра. Спор, напомним, идет вокруг законности права властей автономии на выбор главы местных управлений полиции, юстиции и СИБа. А еще - о законности полномочий Народного собрания Гагаузии на организацию и проведение региональных выборов. В КС обратилось Министерство юстиции, передает moldova1.md

В ведомстве считают, что ряд законодательных норм не соответствует Конституции. В частности, речь идет о том, имеет ли право НСГ избирать состав ЦИК Гагаузии и назначать дату выборов. Один из аргументов состоит в том, что Народное собрание в этом случае может получить политическое влияние на руководителей государственных органов, которые должны быть независимы. В Комрате с этим не согласны.

Вчера представители НСГ просили приостановить рассмотрение запроса в КС, подав обращение о проверке на законность некоторых норм Избирательного кодекса. Но им в этом отказали.