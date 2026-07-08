theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldova1.md logomoldova1
8 Июля 2026, 20:52
3
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Конституционный суд 9 июля вынесет решение о полномочиях Гагаузии

В Конституционном суде завершилось рассмотрение запроса о полномочиях Гагаузии.

Конституционный суд 9 июля вынесет решение о полномочиях Гагаузии.
Конституционный суд 9 июля вынесет решение о полномочиях Гагаузии.

Решение объявят завтра. Спор, напомним, идет вокруг законности права властей автономии на выбор главы местных управлений полиции, юстиции и СИБа. А еще - о законности полномочий Народного собрания Гагаузии на организацию и проведение региональных выборов. В КС обратилось Министерство юстиции, передает moldova1.md

В ведомстве считают, что ряд законодательных норм не соответствует Конституции. В частности, речь идет о том, имеет ли право НСГ избирать состав ЦИК Гагаузии и назначать дату выборов. Один из аргументов состоит в том, что Народное собрание в этом случае может получить политическое влияние на руководителей государственных органов, которые должны быть независимы. В Комрате с этим не согласны.

Вчера представители НСГ просили приостановить рассмотрение запроса в КС, подав обращение о проверке на законность некоторых норм Избирательного кодекса. Но им в этом отказали.

Источник
moldova1.md logomoldova1
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте