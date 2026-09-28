Стубб: Трамп удвоил усилия для завершения войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп и его команда делают все больше для того, чтобы война России против Украины завершилась как можно скорее. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

По убеждению лидера Финляндии, после возвращения Трампа в Белый дом ситуация с урегулированием российско-украинской войны значительно улучшилась, пишет rbc.ua со ссылкой на foxnews.com

"Я думаю, что мы, конечно, сейчас находимся в лучшем положении, чем до того, как президент Трамп приступил к работе. За последние полтора года он удвоил свои усилия, пытаясь найти решение для установления мира с помощью таких переговорщиков, как Стив Виткофф, Джаред Кушнер и многие другие", - подчеркнул Стубб.

На этом фоне он напомнил, что всегда был активным участником дипломатических усилий, а также работал совместно с премьер-министром Норвегии Йонасом Стере.

По словам Стубба, большинство важных процессов происходили "за кулисами" - об их результатах публично не объявляли.

Глава Финляндии также добавил, что активно участвовал в обмене данными между правительствами Украины, США и стран Европы.

"Я думаю, что Трамп действительно упорно работает и рассчитываю, что мы найдем решение", - отметил Стубб.