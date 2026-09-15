Россия и Украина обменялись ударами по энергетике после заявления Трампа о перемирии.

В понедельник Дональд Трамп объявил, что Россия и Украина договорились не бить по энергетике друг друга. Ни Киев, ни Москва эту договоренность не подтвердили. Уже на следующее утро стороны обменялись ударами по энергообъектам.

В воскресенье, 13 сентября, Дональд Трамп на турнире по гольфу объявил, что просил Зеленского перестать бить по производству дизельного топлива в России, «потому что из-за этого возникает дефицит»: «пусть он [Зеленский] наносит удар по другим целям», пишет tvrain.tv

На следующий день, 14 сентября, в Кремле поприветствовали призыв Трампа прекратить удары по «мирной экономической инфраструктуре» — Песков при этом не стал отвечать, готова ли Россия в свою очередь воздержаться от ударов по украинской инфраструктуре. «Агентство» тогда отметило, что после призыва Трампа Украина не нанесла ни одного удара по российским предприятиям.

Уже спустя несколько часов Трамп в своей соцсети Truth Social объявил об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. «Украина согласилась не бить по российским энергетическим целям. Россия согласилась сделать то же самое», — написал он.

На заявление Трампа отреагировал Владимир Зеленский — он заявил, что ожидает «от партнеров конкретики», и подтвердил, что Украина готова прекратить удары по российским энергообъектам, но ждет от России того же. Россия на тот момент (и на момент публикации) официально не комментировала заявление Трампа.

Позже журналист Financial Times написал, что «Трамп поторопился», а соглашения об энергетическом перемирии между Россией и Украиной пока нет. Утром 15 сентября источник «Агентства» сообщил, что на последних переговорах в Москве между США и Россией Путин не принял решения об энергетическом перемирии, а заявление президента США он назвал «экспромтом Трампа».

Утром 15 сентября Россия и Украина обменялись ударами по энергообъектам. Украинские мониторинговые каналы Supernova и Exilenova опубликовали видео и фото пожаров на, как утверждается, атакованном НПЗ в Сызрани. Astra эту информацию подтвердила. Власти сообщали о повреждении предприятия, но без уточнения, какого именно.

В Киеве утром российские беспилотники попали в две АЗС в Дарницком и Голосеевском районах столицы, сообщил Виталий Кличко. Кроме того, зафиксированы повреждения складских помещений в Оболонском районе столицы. На момент публикации известно о четырех пострадавших в результате атаки.