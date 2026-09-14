theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
meduza.io logomeduza
14 Сентября 2026, 07:18
53
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Трамп призвал Украину прекратить удары по производству дизельного топлива в России

Президент США Дональд Трамп объявил, что призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российским предприятиям, занимающимся производством дизельного топлива.

Трамп призвал Украину прекратить удары по производству дизельного топлива в России.
Трамп призвал Украину прекратить удары по производству дизельного топлива в России.

«Мы поговорили с господином Зеленским об этом. Есть много других целей. Не надо бить по дизелю. Это вредит [всему] миру», — заявил Трамп журналистам на турнире по гольфу в Ирландии, цитирует meduza.io

По словам президента США, удары по российским НПЗ приводят к дефициту дизельного топлива и росту цен на него. «Это происходит не из-за Ближнего Востока. Это происходит из-за того, что творится между Россией и Украиной», — заявил он.

Reuters пишет, что цена галлона (около 3,8 литра) дизеля в США впервые поднялась выше 6 долларов. Стоимость дизеля важна, в числе прочего, потому, что его использует грузовой транспорт и сельскохозяйственная техника. Таким образом, повышение цены на топливо отражается на стоимости продукции для потребителя.

Основной причиной подорожания топлива, отмечает Reuters, является рост мировых цен на нефть. Баррель североморской смеси Brent в последние несколько дней подорожал до 107,6 доллара, цена американской WTI выросла до 102,5 доллара за баррель. Мировые цены на нефть растут из-за продолжающейся войны США и Израиля с Ираном.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
meduza.io logomeduza
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте