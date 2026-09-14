Трамп призвал Украину прекратить удары по производству дизельного топлива в России.

Президент США Дональд Трамп объявил, что призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российским предприятиям, занимающимся производством дизельного топлива.

«Мы поговорили с господином Зеленским об этом. Есть много других целей. Не надо бить по дизелю. Это вредит [всему] миру», — заявил Трамп журналистам в Ирландии, цитирует meduza.io

По словам президента США, удары по российским НПЗ приводят к дефициту дизельного топлива и росту цен на него. «Это происходит не из-за Ближнего Востока. Это происходит из-за того, что творится между Россией и Украиной», — заявил он.

Reuters пишет, что цена галлона (около 3,8 литра) дизеля в США впервые поднялась выше 6 долларов. Стоимость дизеля важна, в числе прочего, потому, что его использует грузовой транспорт и сельскохозяйственная техника. Таким образом, повышение цены на топливо отражается на стоимости продукции для потребителя.

Основной причиной подорожания топлива, отмечает Reuters, является рост мировых цен на нефть. Баррель североморской смеси Brent в последние несколько дней подорожал до 107,6 доллара, цена американской WTI выросла до 102,5 доллара за баррель. Мировые цены на нефть растут из-за продолжающейся войны США и Израиля с Ираном.