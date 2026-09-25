Стубб призвал Маска расширить покрытие Starlink для Украины.

Президент Финляндии Александр Стубб призвал Илона Маска расширить зону покрытия спутникового Интернета Starlink, чтобы Украина могла наносить удары по ракетным пусковым установкам на территории России.

Стубб отметил, что с приближением зимы Украина начинает испытывать все больше трудностей с отражением российских атак из-за дефицита ПВО, пишет meduza.io

«Именно поэтому я призываю Илона Маска дать украинцам возможность использовать Starlink в районах, где находятся пусковые установки баллистических ракет, — либо на оккупированной территории Украины, либо в России — в стратегических целях, потому что это спасло бы жизни», — сказал он.

В преддверии зимы, по словам Стубба, Украине необходимы три вещи: средства ПВО (и Starlink «в определенной степени» мог бы стать хорошим средством); энергетическая инфраструктура и деньги. «Мы работаем над подготовкой зимнего пакета помощи, потому что я предполагаю, что война не закончится до наступления зимы», — добавил президент Финляндии.

Украина уже продолжительное время добивается разрешения использовать беспилотники, оснащенные Starlink, за пределами своей территории для ударов по российским целям. С такими просьбами в том числе обращался к Маску бывший министр обороны Украины Михаил Федоров. По данным Financial Times, на тот момент бизнесмен ответил согласием, однако отметил, что это политическое решение, которое должен принять Белый дом.