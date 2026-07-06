Стубб: НАТО поддерживает украинские удары вглубь территории РФ.

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что лидеры НАТО поддерживают наращивание мощности украинских ударов вглубь территории РФ с целью заставить Москву сесть за стол переговоров.

Об этом Стубб заявил в интервью Financial Times, опубликованном в понедельник, 6 июля, передает nv.ua

«Я думаю, что все [лидеры НАТО] понимают, почему Украина это делает», — сказал Стубб. И подчеркнул, что давление на Россию нужно усиливать и что это является общей позицией Альянса.

Президент Финляндии побеседовал с Financial Times накануне саммита лидеров НАТО в Анкаре, где будет обсуждаться вопрос поддержки Украины. Он отметил, что все, включая Соединенные Штаты, видят, что «Украина сейчас побеждает на поле боя».

Также Александер Стубб заявил, что, несмотря на опасения насчет возможной ядерной эскалации со стороны России, украинская кампания изменила стратегическое мышление США в отношении войны и укрепила переговорную позицию Киева.

«Украина сейчас находится в наилучшем военном, политическом и финансовом положении, чем когда-либо за время этой войны. Именно поэтому мы наблюдаем много тревожной активности в России», — отметил Стубб.

Саммит НАТО пройдет в столице Турции Анкаре 7−8 июля. В ходе мероприятия состоится двусторонняя встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Что касается усиления украинских ударов по территории РФ, то 6 июля Генштаб ВСУ подтвердил поражение Омского НПЗ, расположенного почти в 2,5 тыс. км от границы Украины. Это был последний из 11 крупнейших российских производителей бензина, пораженный Силами обороны. Омский НПЗ также является самым мощным на территории государства-агрессора и имеет один из самых высоких показателей глубины переработки нефти в РФ (около 99%).