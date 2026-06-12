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eurointegration.com.ua logoeurointegration
12 Июня 2026, 21:40
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Стубб: Диалог Европы с РФ может начаться в ближайшие недели

Президент Финляндии Александр Стубб предположил, что существуют тихие сигналы о готовности России к диалогу с Евросоюзом по ситуации в Украине.

Стубб: Диалог Европы с РФ может начаться в ближайшие недели.
Стубб: Диалог Европы с РФ может начаться в ближайшие недели.

По словам Стубба, продолжают действовать как неформальные, так и дипломатические контакты на европейском уровне, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на yle.fi

Президент Финляндии также отметил, что Украина сегодня находится в значительно более сильной позиции, чем когда-либо за время этой войны, а США все еще заняты решением иранского вопроса.

"Я хотел бы, чтобы Европа вернулась к переговорам, возобновила диалог", – сказал Стубб.

"Если европейские институты не смогут этого сделать, решение, вероятно, будет принято 18 июля на саммите Европейского совета. Тогда хорошо было бы создать группу представителей – Германия, Франция, Великобритания, Италия и пограничное государство, например, Польша", – отметил он.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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