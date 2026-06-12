Стубб: Диалог Европы с РФ может начаться в ближайшие недели.

По словам Стубба, продолжают действовать как неформальные, так и дипломатические контакты на европейском уровне, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на yle.fi

Президент Финляндии также отметил, что Украина сегодня находится в значительно более сильной позиции, чем когда-либо за время этой войны, а США все еще заняты решением иранского вопроса.

"Я хотел бы, чтобы Европа вернулась к переговорам, возобновила диалог", – сказал Стубб.

"Если европейские институты не смогут этого сделать, решение, вероятно, будет принято 18 июля на саммите Европейского совета. Тогда хорошо было бы создать группу представителей – Германия, Франция, Великобритания, Италия и пограничное государство, например, Польша", – отметил он.