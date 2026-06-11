Стубб отказался быть переговорщиком с РФ от Европы.

"Лично я не вижу себя представителем в этом вопросе. Я считаю, что этим должны управлять крупные игроки, а именно Франция, Германия и Великобритания", - заявил президент Финляндии, цитирует rbc.ua со ссылкой на mtvuutiset.fi

По его мнению, сейчас настало подходящее время для начала диалога с Владимиром Путиным, поскольку Киев имеет сильные позиции.

"Сейчас мы находимся в ситуации, когда Украина занимает сильные позиции в военном, политическом и экономическом плане. Поэтому я считаю, что Европе пора связаться с руководством России, а точнее с президентом Путиным, для проведения дипломатических переговоров", - сказал Стубб.

Напомним, еще 25 мая Александр Стубб допустил, что может стать представителем Евросоюза на мирных переговорах с Россией.

Европа решила взять на себя инициативу в переговорах, учитывая то, что Штаты переключили фокус внимания с войны в Украине на конфликт на Ближнем Востоке.

Как известно, трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией находятся "на паузе", в то же время Вашингтон допускает их возобновление при определенных условиях, о чем заявил американский госсекретарь Марко Рубио.