Президент Румынии требует от РФ обстреливать Украину без угрозы для его сограждан.

Беседа президента Румынии состоялась в программе "Weekend" в эфире BBC в воскресенье, передает eurointegration.com.ua

Президент Дан отвечал на вопросы ведущих о действиях Румынии в этой ситуации и признал, что инциденты с дронами становятся все более угрожающими для его страны.

"У нас за последние 2 года было, пожалуй, 20 или 30 инцидентов с дронами. Сначала в них не было взрывчатки. Около месяца назад был еще один, со взрывчаткой, который, к счастью, не взорвался", – рассказал он.

Из этого президент Румынии сделал вывод в эфире о том, что Россия должна изменить тактику атак и продолжить удары по Украине, но так, чтобы не задевать его страну.

"Это становится угрозой для румынских граждан. Поэтому когда россияне бьют по (украинским) городам с другой стороны Дуная, они должны быть уверены, что не нанесут ущерб румынским гражданам", – заявил Дан.