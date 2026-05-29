29 Мая 2026, 08:26
МИД Румынии: Инцидент с дроном — серьезная эскалация
В пятницу министерство иностранных дел Румынии обвинило Россию в «серьезной и безответственной эскалации» после того, как беспилотник попал в многоквартирный дом в румынском городе Галац недалеко от границы с Украиной.
«Этот инцидент представляет собой серьезную и безответственную эскалацию со стороны Российской Федерации», — говорится в заявлении министерства. В МИД добавили, что Румыния проинформировала генерального секретаря НАТО и «запросила принять меры по ускорению передачи Румынии средств противодействия беспилотникам», пишет bbc.com
Напомним, что в пятницу утром в румынском городе Галац дрон попал в многоквартирный жилой дом. В результате удара произошёл взрыв, после которого загорелась квартира на 10-м этаже. Два человека получили лёгкие травмы и были госпитализированы.