31 Мая 2026, 21:45
В Кёльне с разницей в полтора часа произошли стрельба и взрыв

Выстрелы раздались сегодня около 4:30 утра в Латинском квартале — популярном студенческом и развлекательном районе. Неизвестные стреляли из движущейся машины.

В результате серьезные ранения получил 32-летний мужчина, передает bild.de 

Пострадавшего доставили в больницу, где врачи немедленно провели операцию. Подозреваемых разыскивают. Причины нападения остаются неясными, но полиция расследует возможную связь с организованной преступностью. 

Примерно через полтора часа после стрельбы прогремел взрыв в центре Кёльна. Позднее выяснилось, что взрывное устройство сработало перед закрытой кальянной. Один из местных жителей незначительно отравился дымом. По данным полиции Кёльна, никаких признаков связи между стрельбой и взрывом пока нет. 

Источник
bild
