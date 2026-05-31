В Кёльне с разницей в полтора часа произошли стрельба и взрыв.

В результате серьезные ранения получил 32-летний мужчина, передает bild.de

Пострадавшего доставили в больницу, где врачи немедленно провели операцию. Подозреваемых разыскивают. Причины нападения остаются неясными, но полиция расследует возможную связь с организованной преступностью.

Примерно через полтора часа после стрельбы прогремел взрыв в центре Кёльна. Позднее выяснилось, что взрывное устройство сработало перед закрытой кальянной. Один из местных жителей незначительно отравился дымом. По данным полиции Кёльна, никаких признаков связи между стрельбой и взрывом пока нет.