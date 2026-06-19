Футболист сборной Канады получил двойной перелом ноги в матче ЧМ с Катаром

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне получил серьезную травму, перелом левой ноги, в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Катара (6:0).

Инцидент произошел в начале второго тайма, Коне получил травму после подката со стороны Ассима Мадибо. После просмотра VAR футболист получил прямую красную карточку, в результате чего Катар завершал матч вдевятером — в первом тайме с поля был удален Хомам Ахмед. Коне унесли с поля на носилках, сообщает ESPN.

«Я еще не разговаривал с Исмаэлем, но он в больнице», — сказал главный тренер сборной Канады Джесси Марш на послематчевой пресс-конференции. — Он готовится к операции. Его семья с ним в больнице. <...> Мы все сочувствуем ему, и все немного потрясены произошедшим из-за характера травмы, а также потому, что Исмаэль — важная часть нашей команды. Это будет большая потеря для нас».

Марш добавил, что после матча Мадибо пришел в раздевалку сборной Канады и принес свои извинения.

Журналист Фабрицио Романо сообщил в соцсети X, что у Коне переломы малоберцовой и большеберцовой костей.