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19 Июня 2026, 17:18
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Футболист сборной Канады получил двойной перелом ноги в матче ЧМ с Катаром

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне получил серьезную травму, перелом левой ноги, в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Катара (6:0).

Футболист сборной Канады Коне получил двойной перелом ноги в матче ЧМ с Катаром.
Футболист сборной Канады Коне получил двойной перелом ноги в матче ЧМ с Катаром.

Инцидент произошел в начале второго тайма, Коне получил травму после подката со стороны Ассима Мадибо. После просмотра VAR футболист получил прямую красную карточку, в результате чего Катар завершал матч вдевятером — в первом тайме с поля был удален Хомам Ахмед. Коне унесли с поля на носилках, сообщает ESPN.

«Я еще не разговаривал с Исмаэлем, но он в больнице», — сказал главный тренер сборной Канады Джесси Марш на послематчевой пресс-конференции. — Он готовится к операции. Его семья с ним в больнице. <...> Мы все сочувствуем ему, и все немного потрясены произошедшим из-за характера травмы, а также потому, что Исмаэль — важная часть нашей команды. Это будет большая потеря для нас».

Марш добавил, что после матча Мадибо пришел в раздевалку сборной Канады и принес свои извинения.

Журналист Фабрицио Романо сообщил в соцсети X, что у Коне переломы малоберцовой и большеберцовой костей.

Источник
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