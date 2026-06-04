Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков ЧМ-2026.

За последние 12 месяцев 41-летний португалец заработал $295 млн до вычета налогов и агентских комиссий. Из них $230 млн он получил по контракту с «Ан‑Насром», а еще $65 млн — от рекламных партнеров.

Форвард североамериканского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси занимает вторую строчку ($140 млн). 38-летний аргентинец зарабатывает поровну на поле и вне его — по $70 млн.

Тройку лидеров замыкает 27‑летний нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе ($100 млн, из них $70 млн — зарплата и $30 млн — реклама).

По данным Bloomberg, состояние Роналду оценивается в $1,4 млрд, что делает его самым богатым футболистом в истории. Он также возглавляет ежегодный список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Sportico уже три года подряд.

Роналду сыграет на своем шестом чемпионате мира по футболу. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в Канаде, Мексике и США.