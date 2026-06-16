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Point.md logoPoint
16 Июня 2026, 08:45
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Стратегические запасы нефти в США упали до минимума с 1983 года

За прошлую неделю американские власти выпустили еще 8,9 млн баррелей нефти, в результате чего общий объем запасов упал до 340,3 млн баррелей. Этот показатель оказался ниже предыдущего минимума, зафиксированного в июле 2023 года.

Стратегические запасы нефти в США упали до минимума с 1983 года.
Стратегические запасы нефти в США упали до минимума с 1983 года.

В последний раз стратегический резерв содержал меньше нефти в июле 1983 года, когда администрация тогдашнего президента Рональда Рейгана только формировала эти запасы, пишет cnn.com

По данным телеканала, резерв стал важным инструментом для администрации Дональда Трампа, помогая сдерживать рост цен на топливо и смягчать давление на экономику.

Для обеспечения работоспособности нефтяного резерва необходимо заполнить его как минимум на 20%, предупреждал ранее глава Американского нефтяного резерва Майк Соммерс. Сейчас резерв заполнен чуть менее чем на половину.

Источник
Point.md logoPoint
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