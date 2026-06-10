Цены на серебро упали до минимума за три месяца.

Давление на котировки оказывает переоценка инвесторами ожиданий по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы, передает cnbc.com

После последних данных по рынку труда в США вероятность повышения ставки к октябрю выросла до 40%. Это толкает вверх доходности облигаций и укрепляет доллар, снижая привлекательность активов, которые не приносят процентного дохода.

Рынок переключается с геополитики на макроэкономику, отметила стратег по сырьевым товарам ING Эва Мантхи. По ее словам, эскалация на Ближнем Востоке толкает нефть вверх, усиливая инфляционные риски, что закрепляет ожидания сохранения высоких ставок. «Это поднимает реальные доходности — явный встречный ветер для активов, не приносящих дохода, таких как золото и серебро», — отметила она.

Акции горнодобывающих компаний и ETF на серебро также снизились в ходе торгов на премаркете: ProShares Ultra Silver ETF потерял 2,8%, iShares Silver Trust ETF — 1,4%, акции First Majestic Silver упали на 3,8%, Hecla Mining — на 3,1%