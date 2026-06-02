Резервный запас природного газа Молдовы вырастет на 6,5 миллиона кубометров.

Весь этот объем акционерное общество Energocom должно сформировать до 1 октября 2026 года, передает rupor.md

Пойти на такой шаг властям пришлось из-за того, что прошлой зимой жители Молдовы израсходовали больше газа, чем прогнозировалось, пояснили в ведомстве. Новые цифры официально изменят прежние параметры, утвержденные в правительственном постановлении № 668/2022, где целевой объем резерва составлял ровно 50 миллионов кубометров.

Поскольку в самой Молдове нет собственных подземных газохранилищ, всю эту стратегическую подушку безопасности держат в соседних странах. Сейчас резерв, которого в пик холодов хватит примерно на 10 дней автономии, распределен по хранилищам Румынии и Украины, а также некоторых других государств ЕС и Энергетического сообщества.

Создание таких запасов стало обязательным после энергетического кризиса, начавшегося из-за войны в Украине. За этим процессом строго следит Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ). В министерстве подчеркивают: резервный фонд неприкосновенен, его нельзя путать с коммерческим газом. Подобные запасы тратят только в самых крайних, чрезвычайных случаях. Например, прошлой зимой коммерческие объемы ушли почти полностью на покрытие пиков потребления, но резерв безопасности остался целым.