Страны G7 пообещали новые санкции против РФ и оружие Украине.

В итоговом заявлении лидеров "большой семерки" после саммита в Эвиан-ле-Бене сказано о новых санкциях против российских газа и нефти. Страны G7 также пообещали выделить Украине новое оружие, в том числе дальнобойное.

Страны "большой семерки" на саммите во французском городе Эвиан-ле-Бен договорились ввести новые санкции против российских газа и нефти. Об этом сказано в итоговом заявлении лидеров G7, опубликованном в ночь на среду, 17 июня, пишет dw.com

"Мы обязуемся усилить давление на военную экономику России. В этом контексте мы укрепим наши санкции, включая меры против нефтегазового сектора", - сказано в документе.

Там отмечается, что для новых санкций против Москвы сейчас "настал подходящий момент", так как Дональд Трамп добился соглашения с Ираном об открытии Ормузского пролива. Через него идут большие объемы нефти и газа.

G7 пообещала новое оружие для Украины

Страны "семерки" заявили, что "едины в непоколебимой поддержке Украины, отстаивающей свою свободу, суверенитет и территориальную целостность". "Мы вновь заявляем о солидарности с народом Украины, страдающим от ударов по объектам критической инфраструктуры и культурного наследия. Мы высоко ценим стойкость Украины и достигнутые ею в последние месяцы успехи на поле боя, а также подчеркиваем, что сейчас там наблюдается новая динамика", - сказано в заявлении.

Чтобы "поддержать и усилить эту новую динамику", лидеры договорились нарастить поставки Украине средств ПВО, перехватчиков, дальнобойного и другого оружия. Они также пообещали "рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий, позволяющих увеличить объемы производства военной продукции на ее территории".

Кроме того, G7 пообещала продолжить поддержку Украины в сфере энергетики, чтобы "помочь стране пережить предстоящую зиму".

В "большую семерку" входят Германия, США, Великобритания, Франция, Италия, Япония и Канада.