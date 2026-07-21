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europa
21 Июля 2026, 20:55
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Страны Балтии хотят создать общие резервы энергооборудования на случай ЧС

Министры энергетики Литвы, Латвии и Эстонии договорились укрепить совместные резервные мощности своих энергосистем и изучить возможность совместного использования аварийного оборудования электросетей в случае масштабных сбоев.

Страны Балтии хотят создать общие резервы энергооборудования на случай ЧС.
Страны Балтии хотят создать общие резервы энергооборудования на случай ЧС.

Во время встречи в Риге министр энергетики Литвы Лукас Савицкас и его латвийский и эстонский коллеги подписали декларацию, которая обязывает три страны совместно оценивать свои потребности в трансформаторах, опорах линий электропередачи, генераторах и другом аварийном оборудовании, необходимом в случае угроз, аварий или сбоев в работе систем, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на lrt.lt

"Совместные резервы и соглашение о координации действий в чрезвычайных ситуациях помогут обеспечить более надежное энергоснабжение населения, а совместные решения позволят эффективнее и экономичнее укрепить безопасность энергетической инфраструктуры", – заявил Савицкас.

В соответствии с соглашением операторы линий электропередачи стран Балтии оценят свои потребности в резервах, а затем подготовят совместную заявку на финансирование со стороны Европейского cоюза для закупки и обслуживания оборудования.

Министры также обсудили вопросы защиты стратегических объектов энергетики.

Министерство энергетики Литвы сообщило, что министры пришли к соглашению о том, что беспилотные летательные аппараты "стали новой реальностью в сфере безопасности", а защита от них теперь является "неотъемлемой частью защиты критически важной инфраструктуры на региональном уровне".

Соглашение заключено на фоне усиления обеспокоенности в связи с потенциальными угрозами критически важной инфраструктуре во всем Балтийском регионе.

Источник
europa
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