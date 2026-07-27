Счетная палата: Эффективность энергосберегающих инвестиций под вопросом.

Инвестиции в энергосбережение в Молдове экономически оправданы, но сталкиваются с серьезными барьерами.

Высокая энергоемкость экономики, рост тарифов и государственные программы на миллиарды леев подтверждают актуальность модернизации. Однако процесс тормозится отсутствием оценок эффективности – например, масштабных госпрограмм модернизации жилья стоимостью 1,4 млрд леев, сообщает logos-press.md

К такому выводу пришли аудиторы при рассмотрении отчета об оценке эффективности инвестиций в энергоэффективность общественных зданий. «Инвестиции в энергоэффективность общественных зданий принесли свои плоды, но у властей нет достаточных механизмов для демонстрации их эффективности», заявляют в Счетной палате.

В период с 2019 по 2025 год, меры по реновации общественных зданий «способствовали снижению энергопотребления, сокращению бюджетных расходов, уменьшению выбросов CO₂ и улучшению условий их эксплуатации».

Однако оценить эффективность не представляется возможным – нет исходных данных об энергоэффективности жилого фонда и других строений, считают аудиторы. А энергоемкость производства в Молдове значительно выше среднего европейского уровня.

Кроме того, «сложные процедуры реализации проектов, отсутствие санкционированной инфраструктуры для управления асбестосодержащими отходами, а также не полностью функционирующая система мониторинга и оценки энергоэффективности» не позволяют делать какие-либо далеко идущие выводы.

Аудит также выявил, что у властей «отсутствует единый механизм консолидации и оценки результатов инвестиций, осуществленных на национальном уровне», а мониторинг потребления электроэнергии не предоставляет достаточной информации для оценки рентабельности вложенных средств. Однозначно можно сказать только то, что утепление зданий и замена оборудования реально сокращают счета за отопление и электричество.