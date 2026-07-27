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logos.press.md logologos
27 Июля 2026, 10:54
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Счетная палата: Эффективность энергосберегающих инвестиций под вопросом

Инвестиции в энергосбережение в Молдове экономически оправданы, но сталкиваются с серьезными барьерами.

Счетная палата: Эффективность энергосберегающих инвестиций под вопросом.
Счетная палата: Эффективность энергосберегающих инвестиций под вопросом.

Высокая энергоемкость экономики, рост тарифов и государственные программы на миллиарды леев подтверждают актуальность модернизации. Однако процесс тормозится отсутствием оценок эффективности – например, масштабных госпрограмм модернизации жилья стоимостью 1,4 млрд леев, сообщает logos-press.md

К такому выводу пришли аудиторы при рассмотрении отчета об оценке эффективности инвестиций в энергоэффективность общественных зданий. «Инвестиции в энергоэффективность общественных зданий принесли свои плоды, но у властей нет достаточных механизмов для демонстрации их эффективности», заявляют в Счетной палате. 

В период с 2019 по 2025 год, меры по реновации общественных зданий «способствовали снижению энергопотребления, сокращению бюджетных расходов, уменьшению выбросов CO₂ и улучшению условий их эксплуатации». 

Однако оценить эффективность не представляется возможным – нет исходных данных об энергоэффективности жилого фонда и других строений, считают аудиторы. А энергоемкость производства в Молдове значительно выше среднего европейского уровня. 

Кроме того, «сложные процедуры реализации проектов, отсутствие санкционированной инфраструктуры для управления асбестосодержащими отходами, а также не полностью функционирующая система мониторинга и оценки энергоэффективности» не позволяют делать какие-либо далеко идущие выводы. 

Аудит также выявил, что у властей «отсутствует единый механизм консолидации и оценки результатов инвестиций, осуществленных на национальном уровне», а мониторинг потребления электроэнергии не предоставляет достаточной информации для оценки рентабельности вложенных средств. Однозначно можно сказать только то, что утепление зданий и замена оборудования реально сокращают счета за отопление и электричество.

Источник
logos.press.md logologos
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