Жунгиету: Молдова расширяет интеграцию в европейскую энергосистему.

Министр энергетики Дорин Жунгиету представил успехи республики в диверсификации поставок ресурсов на международном форуме в Афинах.

Глава ведомства подчеркнул стратегическую роль региона в создании новых энергетических коридоров и провел переговоры по расширению импорта газа. Об этом сообщает Министерство энергетики Молдовы, передает rupor.md

В ходе юбилейного круглого стола правительства, организованного изданием The Economist, Дорин Жунгиету рассказал о строительстве ключевых электросетей, связывающих Молдову с европейской системой через Румынию. Финансирование линий Бельцы-Сучава и Страшены-Гутинаш уже обеспечено, продолжаются работы на ветке Исакча-Вулканешты, а также планируется проект Бельцы-Днестровск при поддержке Европейского банка регионального развития (ЕБРР).

В газовой сфере министр отметил участие страны в проекте «Вертикального коридора», который позволяет импортировать топливо из Южной Европы и Средиземноморья через Грецию, Болгарию и Румынию. На полях форума эти вопросы Жунгету отдельно обсудил с министром энергетики Болгарии Ивой Петровой и бывшим председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Выступление проходило на фоне серьезных региональных вызовов. Глава Минэнерго напомнил международному сообществу, что из-за ударов по инфраструктуре Украины в 2026 году в Молдове дважды происходили масштабные сбои в электроснабжении — 31 января и 23–24 марта, причем мартовский инцидент привел к объявлению чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней. Жунгиету выразил признательность операторам из Румынии, Украины, Венгрии, Словакии и Польши, чья солидарность помогла оперативно восстановить стабильность национальной энергосистемы.