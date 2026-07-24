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ipn
24 Июля 2026, 07:36
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Боросан о сборе за топливо: Энергетическая безопасность стоит денег

Энергетическая безопасность имеет свою цену, а с 1 августа это отразится на цене топлива в виде взноса в размере 48 бань за каждый литр бензина и дизельного топлива.

Боросан о сборе за топливо: Энергетическая безопасность стоит денег.
Боросан о сборе за топливо: Энергетическая безопасность стоит денег.

По словам директора Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) Константина Боросана, эти деньги будут использованы для создания и поддержания обязательных запасов нефтепродуктов, необходимых для предотвращения вероятных кризисов поставок, передаёт ipn.md

«Лучше иметь более дорогие нефтепродукты или не иметь их вообще? Лучше иметь! Вот почему энергетическая безопасность стоит денег. Точно так же как мы создаём запасы природного газа, мы должны иметь запасы нефтепродуктов, которые будут закуплены и закачаны в хранилища, а это стоит денег», – заявил Константин Боросан в эфире передачи на RealitateaTV.

Директор НАРЭ отметил, что обязательные запасы будут управляться как государством, так и нефтяными компаниями. Половина запасов будет помещена в назначенне или созданное государством хранилище, а другая половина поступит к операторам на рынке нефтепродуктов.

Запасы можно будет хранить как в Республике Молдова, так и за рубежом, но за пределами страны будет храниться не более 40% объёмов. По словам Боросана, на закупку этих стратегических резервов будет выделяться 48 бань за каждый литр топлива.

Напомним, что с 1 августа в стоимость бензина и дизельного топлива в Молдове включат дополнительный сбор в размере 48 банов за литр. Соответствующее решение 21 июля утвердил Административный совет Нацагентства по регулированию в энергетике.

Источник
ipn
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