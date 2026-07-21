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Point.md logoPoint
21 Июля 2026, 15:18
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Странам НАТО не хватает хлопка для производства артиллерийских снарядов

Страны НАТО планируют увеличить производство хлопка из-за нехватки нитроцеллюлозы, которая применяется в том числе для производства пороха, используемого в артиллерийских снарядах.

Странам НАТО не хватает хлопка для производства артиллерийских снарядов.
Странам НАТО не хватает хлопка для производства артиллерийских снарядов.

Нитроцеллюлоза, также известная как пироксилин, «несмотря на все цифровые чудеса», до сих пор необходима в производстве взрывчатых веществ, пишет wsj.com

Пироксилин производится из линтеров — коротких ворсистых волокон, остающихся на семенах хлопчатника. Сейчас в Европе запасы хлопка ограничены, отмечает WSJ.

По данным газеты, линтеры в европейские страны поставляют из Китая, однако в НАТО намерены нарастить собственное производство нитроцеллюлозы и изучают возможные альтернативы. WSJ назвало ограниченные запасы хлопка одним «из самых серьезных препятствий» для повышения самообеспеченности альянса.

Источник
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