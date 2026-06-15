Старший сын норвежской принцессы приговорен к четырем годам лишения свободы.

Он не признал вину по самым тяжким обвинениям, включая изнасилование; он имеет право обжаловать приговор. Сторона обвинения требовала приговорить Хёйбю к семи годам и семи месяцам тюремного заключения, пишет dw.com

Мариус Борг Хёйбю, вошедший в состав королевской семьи после того, как его мать Метте-Марит вышла замуж за кронпринца Хокона в 2001 году, был оправдан по двум другим обвинениям в изнасиловании.

Судебный процесс, длившийся семь недель, привлек пристальное внимание общественности: в ходе слушаний обсуждались наркозависимость Хёйби, любительские видеозаписи сексуальных контактов и более 800 электронных сообщений, приобщенных к материалам дела. Как было заявлено в суде, один из предполагаемых эпизодов изнасилования произошел в подвале семейного дома наследного принца.