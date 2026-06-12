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eurointegration.com.ua logoeurointegration
12 Июня 2026, 16:23
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Стармер после разногласий в правительстве: Я не собираюсь уходить

Премьер-министр Кир Стармер заверил, что будет бороться за сохранение своего поста на фоне правительственного кризиса, связанного с расходами на оборону.

Стармер после разногласий в правительстве: Я не собираюсь уходить.
Стармер после разногласий в правительстве: Я не собираюсь уходить.

Об этом Стармер заявил в интервью BBC, передает eurointegration.com.ua

Британский премьер-министр впервые выступил с публичными комментариями после того, как министр обороны Джон Хили подал в отставку, аргументируя это несогласием с планом оборонных расходов. В своем заявлении Хили раскритиковал Стармера и членов правительства, заявив, что их предложения не соответствуют масштабу рисков, с которыми сталкивается страна.

На этом фоне Стармер опроверг мнение о том, что он утратил авторитет на своем посту, и заявил, что будет бороться за сохранение кресла премьера.

"Я не собираюсь уходить", – сказал глава правительства в интервью BBC.

Премьер заверил, что его приоритетом остается оборона и что он принял "жесткие решения" по увеличению расходов в этой сфере.

"Оборона и безопасность – мой главный приоритет. Я принял сложные решения, чтобы обеспечить безопасность нашей страны... Я могу вам сейчас сказать, что оборона будет приоритетом номер один при каждом пересмотре расходов", – подчеркнул глава британского правительства.

Он также защитил правительственный план по инвестициям в оборону, заявив, что для его реализации пришлось перераспределить финансирование из других ведомств.

План оборонных инвестиций, споры по поводу которого продолжаются с начала года, также вызвал критику со стороны военных чиновников страны. В четверг стало известно, что глава штаба обороны Великобритании Ричард Найтон направил письмо премьер-министру Киру Стармеру из-за опасений, что уровень расходов на оборону, предложенный правительством, является недостаточным.

План стал причиной отставки министра обороны Джона Хили, а также его заместителя по вопросам вооруженных сил Эла Карнса.

Дефицит финансирования на восстановление Королевского флота, армии и Королевских ВВС оценивался как минимум в 28 млрд фунтов стерлингов (32 млрд евро).

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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