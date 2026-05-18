eurointegration.com.ua logoeurointegration
18 Мая 2026, 19:36
4 733
Стармер: Я не собираюсь уходить

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не собирается покидать свой пост из-за внутрипартийного давления после поражения на местных выборах.

Об этом он заявил журналистам в Лондоне, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на news.sky.com

На вопрос о том, действительно ли его премьерство подходит к концу, Стармер ответил, что не собирается уходить и у него еще много работы на своей должности.

"Я уже говорил, не знаю сколько раз, что не собираюсь уходить. Я твердо убежден, что должен служить людям, которые избрали меня на эту должность", – ответил глава британского правительства.

Стармер также заявил, что намерен бороться за пост премьера на следующих всеобщих выборах.

Премьер признал вызовы, которые встали перед его партией после местных выборов в Великобритании, состоявшихся 7 мая. В то же время он заверил, что не будет поддаваться внутрипартийному давлению и не будет объявлять свой "график отставки".

"Конечно, я осознаю, что после результатов местных выборов, выборов в Уэльсе и Шотландии также, первоочередной задачей, очевидно, является изменение ситуации и убеждение, что мое внимание сосредоточено на правильном месте", – заявил Стармер.

Источник
