theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
dw.com logodw
16 Мая 2026, 14:00
2 189
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Лондон увеличит оборонный бюджет на 20 млрд евро

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов одобрить увеличение расходов на оборону на 18 млрд фунтов (20,6 млрд евро).

Лондон увеличит оборонный бюджет на 20 млрд евро.
Лондон увеличит оборонный бюджет на 20 млрд евро.

Об этом сообщила британская газета The Times в пятницу, 15 мая.

По ее данным, Стармер может объявить об этом уже на следующей неделе, то есть с 18 по 24 мая. Откуда будет привлечено финансирование, пока неясно. Источник The Times в британском правительстве заявил, что новый оборонный пакет будет "вполне посильным" для бюджета.

The Times: Рост расходов на оборону важен для Стармера

Судя по данным на сайте британского парламента, оборонные траты королевства в 2025-2026 финансовом году составят 62,2 млрд фунтов.

The Times отмечает, что объявление о росте расходов на оборону особенно важно для внутриполитической ситуации в Великобритании. Ранее Стармер обещал поставить оборону и безопасность в центр своей политики, учитывая войны в Украине и Иране. Некоторые оппоненты критиковали его за неспособность воплотить в жизнь эти планы.

В последние дни в правительстве Великобритании разгорелся кризис, десятки депутатов-лейбористов потребовали отставки своего однопартийца - Кира Стармера - с поста премьера.

Источник
dw.com logodw
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте