Лондон увеличит оборонный бюджет на 20 млрд евро.

Об этом сообщила британская газета The Times в пятницу, 15 мая.

По ее данным, Стармер может объявить об этом уже на следующей неделе, то есть с 18 по 24 мая. Откуда будет привлечено финансирование, пока неясно. Источник The Times в британском правительстве заявил, что новый оборонный пакет будет "вполне посильным" для бюджета.

The Times: Рост расходов на оборону важен для Стармера

Судя по данным на сайте британского парламента, оборонные траты королевства в 2025-2026 финансовом году составят 62,2 млрд фунтов.

The Times отмечает, что объявление о росте расходов на оборону особенно важно для внутриполитической ситуации в Великобритании. Ранее Стармер обещал поставить оборону и безопасность в центр своей политики, учитывая войны в Украине и Иране. Некоторые оппоненты критиковали его за неспособность воплотить в жизнь эти планы.

В последние дни в правительстве Великобритании разгорелся кризис, десятки депутатов-лейбористов потребовали отставки своего однопартийца - Кира Стармера - с поста премьера.