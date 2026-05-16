Лондон увеличит оборонный бюджет на 20 млрд евро
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов одобрить увеличение расходов на оборону на 18 млрд фунтов (20,6 млрд евро).
Об этом сообщила британская газета The Times в пятницу, 15 мая.
По ее данным, Стармер может объявить об этом уже на следующей неделе, то есть с 18 по 24 мая. Откуда будет привлечено финансирование, пока неясно. Источник The Times в британском правительстве заявил, что новый оборонный пакет будет "вполне посильным" для бюджета.
The Times: Рост расходов на оборону важен для Стармера
Судя по данным на сайте британского парламента, оборонные траты королевства в 2025-2026 финансовом году составят 62,2 млрд фунтов.
The Times отмечает, что объявление о росте расходов на оборону особенно важно для внутриполитической ситуации в Великобритании. Ранее Стармер обещал поставить оборону и безопасность в центр своей политики, учитывая войны в Украине и Иране. Некоторые оппоненты критиковали его за неспособность воплотить в жизнь эти планы.
В последние дни в правительстве Великобритании разгорелся кризис, десятки депутатов-лейбористов потребовали отставки своего однопартийца - Кира Стармера - с поста премьера.