Премьер Великобритании: Россия может напасть на НАТО через четыре года.

Россия может напасть на страну НАТО уже в 2030 году: так заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, ссылаясь на оценки спецслужб Британии и других стран НАТО, передает euronews.com

Эти сроки примерно совпадают с предупреждениями других европейских лидеров. Так, Генсек НАТО Марк Рютте в декабре заявлял, что Россия «может быть готова применить военную силу против НАТО в ближайшие пять лет».

Стармер пообещал с будущего года повысить оборонные расходы Великобритании до 2,5% ВВП, а в перспективе увеличить их до 3%.

Более обширный десятилетний план оборонных инвестиций планировали опубликовать еще в конце прошлого года, но он до сих пор не представлен.

Стармер объявил, что документ будет опубликован до начала июля, когда в Турции состоится саммит НАТО.

Британские СМИ сообщали, что публикация плана откладывается из-за разногласий по поводу его стоимости.

Ранее глава Штаба обороны Великобритании Ричард Найтон предупредил, что стране необходимо усилить оборону в ответ на угрозы со стороны России:

«За мои 35 лет службы это самый опасный период. Именно поэтому нам важно нарастить возможности и боеготовность наших вооруженных сил вместе с союзниками, чтобы удержать наших противников от совершения какой-нибудь глупости», — заявил Найтон журналистам.