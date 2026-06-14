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eurointegration.com.ua logoeurointegration
14 Июня 2026, 13:30
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Стармер пообещал Рютте обнародовать скандальный оборонный план до саммита НАТО

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил генсекретарю НАТО Марку Рютте, что его правительство обнародует вызвавший дискуссии план инвестиций в оборону, который привел к отставке двух высокопоставленных чиновников.

Стармер пообещал Рютте обнародовать скандальный оборонный план до саммита НАТО.
Стармер пообещал Рютте обнародовать скандальный оборонный план до саммита НАТО.

Об этом шла речь в телефонном разговоре Стармера с Рютте, о котором сообщили в британском правительстве, пишет eurointegration.com.ua

Во время телефонного разговора в субботу генсек НАТО и премьер Великобритании согласились, что союзники должны укреплять коллективную оборону и быстрее реагировать на общие и меняющиеся угрозы.

"Генеральный секретарь НАТО приветствовал увеличение инвестиций Великобритании в оборону как важный вклад в альянс и в противодействие угрозам, с которыми мы сталкиваемся", – заявил представитель британского правительства.

Стармер также подтвердил свое обязательство достичь показателя в 3% ВВП на оборону в следующем созыве парламента.

Стороны обсудили план правительственных инвестиций в оборону Великобритании, споры по поводу которого особенно обострились в последние дни.

"Премьер-министр предоставил обновленную информацию о планах инвестиций в оборону, подчеркнув свое обязательство опубликовать их перед саммитом НАТО в Анкаре", – говорится в заявлении Даунинг-стрит.

План оборонных инвестиций стал причиной отставки министра обороны Джона Хили, а также его заместителя по вопросам вооруженных сил Эла Карнса.

Дефицит финансирования на восстановление Королевского флота, армии и Королевских ВВС оценивался как минимум в 28 млрд фунтов стерлингов (32 млрд евро).

План вызвал критику со стороны военных чиновников страны. Глава штаба обороны Великобритании Ричард Найтон направил письмо премьер-министру Киру Стармеру из-за опасений, что уровень расходов на оборону, предложенный правительством, является недостаточным.

Сам Стармер заверил, что будет бороться за сохранение своей должности на фоне правительственного кризиса из-за оборонных расходов.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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