20 Июля 2026, 14:24
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Стармер официально подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании
Кир Стармер в понедельник, 20 июля, официально подал в отставку с поста премьер-министра. Об этом сообщили в Букингемском дворце.
"Сегодня утром член парламента сэр Кир Стармер был на аудиенции у короля и подал в отставку с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которую Его Величество милостиво принял. Король также принял леди Стармер", – заявили во дворце, передает eurointegration.com.ua
В настоящее время в Великобритании нет премьер-министра, пока король позже в понедельник не попросит Энди Бернема сформировать правительство.