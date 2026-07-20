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eurointegration.com.ua logoeurointegration
20 Июля 2026, 14:24
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Стармер официально подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании

Кир Стармер в понедельник, 20 июля, официально подал в отставку с поста премьер-министра. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

Стармер официально подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании.
Стармер официально подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании.

"Сегодня утром член парламента сэр Кир Стармер был на аудиенции у короля и подал в отставку с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которую Его Величество милостиво принял. Король также принял леди Стармер", – заявили во дворце, передает eurointegration.com.ua

В настоящее время в Великобритании нет премьер-министра, пока король позже в понедельник не попросит Энди Бернема сформировать правительство.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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