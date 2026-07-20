Стармер официально подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании.

Кир Стармер в понедельник, 20 июля, официально подал в отставку с поста премьер-министра. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

"Сегодня утром член парламента сэр Кир Стармер был на аудиенции у короля и подал в отставку с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которую Его Величество милостиво принял. Король также принял леди Стармер", – заявили во дворце, передает eurointegration.com.ua

В настоящее время в Великобритании нет премьер-министра, пока король позже в понедельник не попросит Энди Бернема сформировать правительство.