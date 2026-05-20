Украина обвинила Россию в использовании в боеприпасах обедненного урана.

Ракета Р-60 класса «воздух-воздух» находилась на вооружении ударного дрона «Герань-2», говорится в пресс-релизе СБУ, пишет bbc.com

"Во время радиационной разведки в непосредственной близости от обломков вражеского беспилотника с ракетой зафиксирован уровень гамма-излучения 12 мкЗв/ч, что значительно превышает естественный радиационный фон и угрожает здоровью человека", — сообщает СБУ.

Для сравнения, допустимый верхний предел радиационного фона составляет 0,5 — 1,2 мкЗв/ч, то есть в 10 раз меньше значения, о котором сообщает СБУ.

По данным службы, в состав боевой части российской ракеты «входят поражающие элементы из обедненного урана, идентифицированные как Уран-235 и Уран-238».

Российские власти эти заявления не комментировали.