США впервые сбили дрон «Шахед» ракетой из замаскированного грузового контейнера.

При управлении боем использовалась система противодействия беспилотникам Sanctum с искусственным интеллектом. Для обнаружения и сопровождения дрона привлекли радары компании Fortem Technologies — R40, сообщает axios.com

Как указано в материале Axios, ракету Grizzly можно применять как на суше, так и на море. Стоимость каждой из них составляет несколько сотен тысяч долларов.

Инновационная пусковая система замаскирована под стандартный трехметровый грузовой контейнер. Это обеспечивает ей высокую мобильность и позволяет скрытно доставлять оружие в любую точку на грузовом транспорте. Использование этой ракеты значительно снижает стоимость уничтожения цели и позволяет сохранить более дорогостоящие ударные средства «для более крупных угроз», поясняет издание.

В конце апреля Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin более чем на $1 млрд на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Пусковые установки необходимы «для удовлетворения неотложных потребностей армии», следовало из сообщения ведомства. Их направят на нужды сухопутных войск США, корпуса морской пехоты, а также поставят в Австралию, Канаду, Эстонию, Швецию и на Тайвань.