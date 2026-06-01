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unian.net logounian
22 Июня 2026, 07:18
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Зеленский анонсировал удары по России на расстоянии свыше 3000 км

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет усиливать удары по России. В интервью ТСН он подчеркнул, что это справедливый ответ на ежедневные атаки РФ.

Зеленский анонсировал удары по России на расстоянии свыше 3000 км.
Зеленский анонсировал удары по России на расстоянии свыше 3000 км.

"Ярость, эмоции – они оправданы. И у нашего народа, и у меня. Но за яростью должно следовать что-то. Не может быть, чтобы за яростью снова следовала ярость. Они должны это почувствовать", - сказал он, цитирует unian.net

Зеленский отметил, что "российское общество до сих пор не в полной мере ощущает последствия войны, которую развязал Владимир Путин". Он поделился, что Украина уже наращивает удары по объектам, которые поддерживают военную инфраструктуру России.

"Мы находимся на этапе, когда наш ВПК, наши Силы обороны, наше производство начали именно этот процесс – возвращение войны... Это будет. Они каждый день бьют нас, мы каждый день будем отвечать. Безусловно, с каждым днём наращивание будет", - подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский упомянул недавний удар по НПЗ в Тюменском регионе на расстоянии 2070 км. Он добавил, что в Украине уже создали новые дроны, которые смогут летать на расстояние более 3000 км.

"Это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у них находятся все военные объекты, заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т. д. Нам нужно иметь средства поражения на большее расстояние, и мы это делаем", - сказал Зеленский.

Президент резюмировал, что в этом году Украина начала наносить болезненные для РФ удары. По его словам, это элемент справедливости, которой пока в отношении России в мире нет.

Источник
unian.net logounian
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