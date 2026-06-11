США стали мировым лидером по экспорту нефти.

Это изменение усилило позиции американских компаний на энергетических рынках.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Выход США во главу угла стал большим поворотом для страны, которая десятилетиями зависела от ближневосточного сырья и пострадала от нефтяного эмбарго, введенного некоторыми членами ОПЕК в 1973 году из-за поддержки Вашингтоном Израиля.

Ситуация начала меняться после 2010 года, когда стремительно выросла добыча нефти и газа из сланцевых формаций. Сначала это сделало США крупнейшим производителем газа, а затем и нефти в мире.

Причины изменений на рынке

Лидерство США по объемам экспорта удерживается третий месяц подряд. Главными факторами стали высокая внутренняя добыча, использование стратегических резервов и серьезные проблемы у конкурентов. Текущее распределение сил на рынке в мае выглядело так: