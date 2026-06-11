США стали мировым лидером по экспорту нефти
Соединенные Штаты Америки стали крупнейшим экспортером нефти в мире, изменив структуру рынка, где долгое время доминировали Саудовская Аравия и Россия.
Это изменение усилило позиции американских компаний на энергетических рынках.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.
Выход США во главу угла стал большим поворотом для страны, которая десятилетиями зависела от ближневосточного сырья и пострадала от нефтяного эмбарго, введенного некоторыми членами ОПЕК в 1973 году из-за поддержки Вашингтоном Израиля.
Ситуация начала меняться после 2010 года, когда стремительно выросла добыча нефти и газа из сланцевых формаций. Сначала это сделало США крупнейшим производителем газа, а затем и нефти в мире.
Причины изменений на рынке
Лидерство США по объемам экспорта удерживается третий месяц подряд. Главными факторами стали высокая внутренняя добыча, использование стратегических резервов и серьезные проблемы у конкурентов. Текущее распределение сил на рынке в мае выглядело так:
- США - 10,5 млн баррелей в сутки (б/д). Американские поставщики увеличили экспорт на фоне высоких объемов производства. Для сравнения, в 2025 году США ежедневно отгружали около 6,6 млн баррелей.
- Россия - 7 млн б/д. Российский экспорт сырой нефти и нефтепродуктов существенно сократился из-за санкций США за вторжение в Украину, а также из-за успешных атак украинских беспилотников на инфраструктуру. В 2025 году этот показатель составил около 5,8 млн б/д.
- Саудовская Аравия - 5,9 млн б/д. Поставки королевства резко упали из-за конфликта между США и Ираном, который с февраля 2026 года блокирует логистические маршруты на Ближнем Востоке. В прошлом году Саудовская Аравия экспортировала в среднем 8,1 млн б/д.