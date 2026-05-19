eurointegration.com.ua
19 Мая 2026, 17:26
4 019
Еврокомиссар раскритиковал США за ослабление санкций в отношении российской нефти

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис раскритиковал решение США продлить действие исключения из санкций в отношении продажи российской нефти.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Об этом он заявил во вторник, 19 мая, накануне встречи министров финансов стран G7 в Париже, передает eurointegration.com.ua

Домбровскис предупредил, что этот шаг лишь увеличит финансовые доходы Москвы, полученные с начала войны в Ираке.

"С точки зрения ЕС, мы не считаем, что сейчас время ослаблять давление на Россию", – заявил он.

Также Домбровскис подчеркнул, что именно Россия извлекает выгоду из войны в Иране и роста цен на ископаемое топливо.

Источник
