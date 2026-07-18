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eurointegration.com.ua logoeurointegration
18 Июля 2026, 10:36
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США совершили седьмую волну ударов по Ирану

Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что американские вооруженные силы завершили седьмую ночную волну ударов по Ирану.

США заявляют, что завершили седьмую волну ударов по Ирану.
США заявляют, что завершили седьмую волну ударов по Ирану.

Об этом говорится в заявлении в социальной сети X, пишет eurointegration.com.ua

Центральное командование США сообщило, что американские военные нанесли удары по объектам наблюдения, военной логистической инфраструктуре, подземным хранилищам оружия и морским силам.

"Американские вооруженные силы задействовали истребители, беспилотные летательные аппараты и военные корабли, а также другие средства", – говорится в заявлении.

Также в США отметили, что в настоящее время более 50 тысяч американских военнослужащих действуют на территории Ближнего Востока.

Напомним, американский президент Дональд Трамп усилил давление на Иран с требованием заключить соглашение с США, заявив, что в стране "никого не останется", если этого не произойдет.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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