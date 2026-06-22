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dw.com logodw
22 Июня 2026, 21:27
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Швейцария объявила о начале техпереговоров США с Ираном

По итогам мирных переговоров между США и Ираном, прошедших в Швейцарии, ее правительство объявило о немедленном начале технических переговоров.

Швейцария объявила о начале техпереговоров США с Ираном.
Швейцария объявила о начале техпереговоров США с Ираном.

 В заявлении, опубликованном в понедельник, 22 июня, министерство иностранных дел Швейцарии приветствовало согласование "дорожной карты". Это создало условия для "немедленного начала новых технических переговоров", приводит заявление агентство AFP, передает dw.com

Накануне на швейцарском горном курорте Бюргеншток недалеко от Люцерна состоялся первый раунд мирных переговоров между США и Ираном, организованный при посредничестве Катара и Пакистана. Встреча последовала за заключением меморандума о взаимопонимании, который в ночь на 18 июня дистанционно скрепили подписями президент США Дональд Трамп и его иранский коллега Масуд Пезешкиан.

США на переговорах представляли вице-президент Джей Ди Вэнс, а также спецпосланники президента Дональда Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В составе иранской делегации - спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи.

В совместном заявлении Катара и Пакистана говорится, что встреча прошла в "позитивной и конструктивной" атмосфере. Стороны договорились создать комитет высокого уровня, который займется контролем за процессом переговоров. Главы переговорных команд будут регулярно отчитываться перед комитетом. Кто в него вошел, не уточняется.

Комитет уже согласовал "дорожную карту для достижения окончательной сделки в срок до 60 дней". "Технические переговоры по всем вопросам будут продолжены до конца недели на курорте Бюргеншток", - отмечается в заявлении.

Иран и США также создали "линию связи" для предотвращения "инцидентов и недопонимания" в Ормузском проливе. Кроме того, Вашингтон и Тегеран при содействии посредников договорились о создании координационного центра, который будет контролировать режим прекращения огня в Ливане.

Источник
dw.com logodw
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