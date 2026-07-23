США расследуют возможную связь России с ударами Ирана по объектам ЦРУ.

Американская разведка начала проверку возможной причастности России к ударам иранских беспилотников по объектам ЦРУ в районе Персидского залива.

Об этом ссылаясь на четыре источника в разведке США сообщает агентство Reuters.

Согласно данным, США подозревают, что Москва могла предоставлять Тегерану информацию о целях, а также передавать передовые технологии для модернизации иранских беспилотников. Окончательных выводов пока не сделано, однако эффективность и точность ударов, а также техническая поддержка со стороны России, рассматриваются как возможные доказательства.

В марте были атакованы как минимум два объекта ЦРУ — в Саудовской Аравии (посольство США в Эр-Рияде) и на востоке Ирака. По некоторым данным, пострадало от двух до десяти объектов. По версии западных чиновников, атака на посольство в Саудовской Аравии была осуществлена с помощью двух беспилотников Shahed, модернизированных Россией. Один дрон пробил дыру во внешней стене здания, второй пролетел через образовавшееся отверстие и взорвался внутри.

Источник сообщил, что Россия помогла Ирану повысить точность беспилотников Shahed-136, предоставив спутниковую навигационную систему «Комета-М», которая точнее и сложнее поддается глушению, чем иранские аналоги. Глава МИД России Сергей Лавров отверг обвинения в поставках вооружений Ирану для ударов по объектам США, назвав их надуманными и неловкими для восприятия.