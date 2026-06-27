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27 Июня 2026, 21:30
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Иран обвинил США в нарушении мирного меморандума

США нарушили два пункта заключенного с Ираном меморандума об урегулировании конфликта, заявил военный советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.

Иран обвинил США в нарушении мирного меморандума.
Иран обвинил США в нарушении мирного меморандума.

Так он прокомментировал вчерашние удары США по иранской территории.

По словам чиновника, США в том числе продолжили эскалацию напряженности в Ормузском проливе, что является нарушением пятого пункта меморандума. «Ответ на нарушение любого пункта меморандума будет быстрым и сокрушительным», — прокомментировал он в соцсети Х.

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Вчера президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении перемирия в проливе из-за атаки против коммерческого судна. Вооруженные силы США ударили по иранским складам ракет и БПЛА, а также прибрежным радиолокационным станциям. Иран в ответ обстрелял позиции американских войск на Ближнем Востоке.

Источник
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