США нанесли удары по Ирану.

Американские военные нанесли удары по Ирану в ответ на атаку Тегерана по торговому судну, шедшему через Ормузский пролив под флагом Сингапура.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), передает meduza.io

Удары были нанесены по местам хранения иранских ракет и беспилотников, а также по береговым радарам, говорится в сообщении.

«Неоправданная агрессия иранских сил против коммерческого судоходства очевидно нарушила режим прекращения огня. Более того, опасное поведение Ирана подорвало свободу судоходства, поскольку торговля все чаще осуществляется через этот жизненно важный международный торговый коридор», — заявили в американском командовании.

Корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что США наносят удары в районе Ормузского пролива.

Вечером 26 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран выпустил по меньшей мере четыре беспилотника по судам, которые проходили через Ормузский пролив. По его словам, один из дронов попал в верхнюю палубу «большого и очень дорогого грузового судна», оно получило повреждения, но продолжило путь.

«Мы сбили еще три беспилотника. Очевидно, это глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня», — заявил президент США.

Это была первая известная атака на судно в Ормузском проливе, которая произошла после того, как США и Иран 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает прекращение боевых действий на всех фронтах на 60 дней и начало переговоров о полном прекращении войны.