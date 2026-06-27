theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
meduza.io logomeduza
27 Июня 2026, 09:13
10
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

США нанесли удары по Ирану

Американские военные нанесли удары по Ирану в ответ на атаку Тегерана по торговому судну, шедшему через Ормузский пролив под флагом Сингапура.

США нанесли удары по Ирану.
США нанесли удары по Ирану.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), передает meduza.io

Удары были нанесены по местам хранения иранских ракет и беспилотников, а также по береговым радарам, говорится в сообщении. 

«Неоправданная агрессия иранских сил против коммерческого судоходства очевидно нарушила режим прекращения огня. Более того, опасное поведение Ирана подорвало свободу судоходства, поскольку торговля все чаще осуществляется через этот жизненно важный международный торговый коридор», — заявили в американском командовании.

Корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что США наносят удары в районе Ормузского пролива.

Вечером 26 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран выпустил по меньшей мере четыре беспилотника по судам, которые проходили через Ормузский пролив. По его словам, один из дронов попал в верхнюю палубу «большого и очень дорогого грузового судна», оно получило повреждения, но продолжило путь. 

«Мы сбили еще три беспилотника. Очевидно, это глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня», — заявил президент США. 

Это была первая известная атака на судно в Ормузском проливе, которая произошла после того, как США и Иран 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает прекращение боевых действий на всех фронтах на 60 дней и начало переговоров о полном прекращении войны.

Источник
meduza.io logomeduza
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте