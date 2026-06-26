theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
haqqin.az logohaqqin
26 Июня 2026, 14:00
16
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

США рассматривают передислокацию военных баз на Ближнем Востоке подальше от Ирана

Соединенные Штаты пересматривают свое военное присутствие на Ближнем Востоке после ударов Ирана по американским объектам и рассматривают возможность размещения части инфраструктуры в Израиле,

США рассматривают передислокацию военных баз на Ближнем Востоке подальше от Ирана.
США рассматривают передислокацию военных баз на Ближнем Востоке подальше от Ирана.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает haqqin.az

По данным издания, причиной для пересмотра стратегии стали новые спутниковые снимки, свидетельствующие о значительно более серьезных разрушениях на базе Пятого флота ВМС США в Бахрейне, чем ранее признавали американские власти.

По утверждению газеты, Пентагон рассматривает несколько вариантов дальнейшего размещения своих сил в регионе. Один из них предусматривает восстановление базы в Бахрейне при одновременном сокращении американского военного присутствия в Кувейте и Саудовской Аравии. Предполагается, что часть объектов и подразделений может быть перебазирована западнее, чтобы вывести их из зоны досягаемости большинства иранских ракет и беспилотников. По информации двух источников The Wall Street Journal, одним из возможных направлений для такого перемещения рассматривается Израиль.

Официальных заявлений по этому поводу пока нет.

Источник
haqqin.az logohaqqin
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте