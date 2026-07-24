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24 Июля 2026, 21:07
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США продлили до 22 августа срок продажи зарубежных активов "Лукойла"

Минфин США продлил до 22 августа лицензию, которая позволяет вести переговоры о продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH.

США продлили до 22 августа срок продажи зарубежных активов &#34;Лукойла&#34;.
США продлили до 22 августа срок продажи зарубежных активов "Лукойла".

Документ размещен на портале американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Правительство США в октябре ввело санкции против "Лукойла" (MOEX: LKOH) и его дочерних компаний, в которых он владеет долей, превышающей 50%. В том же месяце Минфин выдал лицензию для ведения переговоров о продаже международных активов компании. Она продлевалась несколько раз, последний — в конце июня.

В январе "Лукойл" достиг предварительного соглашения о продаже Lukoil International GmbH с американским инвестиционным фондом Carlyle. Сделку должен одобрить американский Минфин.

Источник
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