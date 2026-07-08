Депутат PAS попросил НОН проверить его активы, узнав о готовящемся расследовании журналистов

Депутат правящей партии PAS Александр Трубка заявил, что обратился в Национальный орган неподкупности с просьбой проверить возможные конфликты интересов, связанные с его участием в компании QNA-Consulting SRL.

Заявление он сделал после того, как, по его словам, один из телеканалов начал готовить материал о его активах и интересах, сообщает rupor.md

Трубка сообщил, что в последнее время его просили дать несколько комментариев для журналистского материала. По его словам, он решил публично изложить свою позицию, чтобы информация была представлена «полно, фактически и проверяемо».

Основная часть объяснений касается компании QNA-Consulting SRL, которую Трубка основал 17 октября 2024 года. По словам депутата, фирму создали для конкретного инвестиционного проекта, связанного с покупкой трех участков общей площадью около 0,8 га в коммуне Трушены. Трубка утверждает, что участки были частной собственностью и предназначались под строительство. По его словам, согласно Генеральному урбанистическому плану Трушен, утвержденному еще в 2015 году, на этой территории можно было строить жилые блоки высотой до 9 этажей.

По версии депутата, продавец хотел получить около 800 тыс. евро за всю площадь. После этого Трубка привлек к проекту давнего знакомого, который, как он утверждает, имел финансовые возможности для участия в инвестиции. Позже этот человек сделал задекларированные пожертвования для PAS во время парламентской кампании 2025 года.

«На момент обсуждений об инвестиционном проекте наши отношения были личными, возникшими до моей политической деятельности. Последующие пожертвования были сделаны по моей просьбе, в контексте необходимости обеспечить корректное, прозрачное и законное финансирование избирательной кампании», — написал Трубка.

По словам депутата, QNA-Consulting SRL получила 25% имущественных прав на три участка, а остальные 75% достались двум другим партнерам. Финансирование, как утверждает Трубка, обеспечивалось через два договора займа с физическими лицами-резидентами, на 1,5 млн и 2,4 млн леев. В итоге обязательства компании составили 3,9 млн леев.

Трубка также заявил, что в марте 2025 года был заключен договор с молдавской строительной компанией. По его словам, QNA-Consulting SRL должна была получить четверть от площадей, которые полагались владельцам земли после строительства.

Депутат утверждает, что не управлял административными процедурами и не вмешивался в решения местных властей. По его словам, хотя градостроительный план позволял строить до 9 этажей, было решено ограничить будущий жилой комплекс 6 этажами.

Отдельно Трубка объяснил происхождение семейных доходов и пожертвований, указанных в декларациях о доходах и интересах. Он сообщил, что в 2023 году задекларировал 28 тыс. евро, полученных в качестве подарков на свадьбу, а также 130 тыс. леев расходов на организацию мероприятия. Также в декларацию впервые включили данные о его жене, в том числе 25 тыс. евро ее сбережений, накопленных после нескольких лет работы в сфере образования в Великобритании.

В 2024 году Трубка задекларировал 15,6 тыс. евро, полученных на крестинах дочери, и около 140 тыс. леев расходов на организацию мероприятия. Он также сообщил, что его жена получила от матери пожертвование в размере 48 тыс. евро после продажи квартиры в Кишиневе. Трубка заявил, что намеренно избегал экономических отношений с государством и не вел бизнес в сфере, за которую отвечал в парламенте, то есть в сельском хозяйстве.

«Я ничего не покупал у государства, не участвовал в государственных тендерах, не инициировал, не продвигал и не поддерживал нормативные акты на национальном или местном уровне с целью или эффектом предоставления себе индивидуального имущественного преимущества», — заявил депутат.

По словам Трубки, он уже направил обращение в НОН с просьбой проверить наличие возможных конфликтов интересов, связанных с его деятельностью как основателя QNA-Consulting SRL. 8 июля, в 09:30, депутат намерен провести пресс-конференцию в парламенте и представить документы, которые, как он утверждает, подтверждают его объяснения.