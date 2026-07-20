НЦБК за полгода возбудило 428 уголовных дел и арестовало активы более чем на 236 млн леев.

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) за первые шесть месяцев года возбудил 428 уголовных дел, а около половины расследованных производств были направлены в суд.

Одновременно Агентство по возвращению преступных активов наложило арест на 382 объекта имущества общей стоимостью более 236 миллионов леев, передает rupor.md

Согласно отчёту о деятельности НЦБК, представленному на заседании Коллегии учреждения, за отчетный период было задокументировано 447 коррупционных преступлений, а 500 человек получили статус подозреваемых.

В сфере возврата активов, полученных преступным путем, суды подтвердили ранее наложенные аресты на имущество стоимостью более 221 миллиона леев.

Кроме того, Агентство по возвращению преступных активов (ARBI) издало 15 распоряжений о замораживании имущества на общую сумму свыше 22,7 миллиона леев.

НЦБК также представило результаты работы в области предупреждения коррупции.

За первые шесть месяцев года учреждение рассмотрело 616 проектов нормативных актов, из которых 538 прошли антикоррупционную экспертизу для выявления возможных рисков, способствующих коррупционным действиям.

В учреждении отмечают, что эти проверки направлены на совершенствование законодательства и предотвращение появления механизмов, которые могут создавать условия для коррупции.