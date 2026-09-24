США признали 8 попыток суицида на авианосце во время миссии на Ближнем Востоке.

Администрация Трампа признала 8 попыток самоубийства среди военнослужащих США во время затянувшегося развёртывания на Ближнем Востоке авианосца Авраам Линкольн.

Об этом говорится в письме, с которым ознакомилось агентство AFP и которое исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Као направил в ответ на запросы сенатора-демократа Кирстен Гиллибрэнд о положении дел на авианосце "Авраам Линкольн", передает euronews.com

Сообщения об ухудшении бытовых условий и росте проблем с психическим здоровьем на борту корабля, находящегося в море с ноября прошлого года, попали на первые полосы американских СМИ и усилили критику войны президента Дональда Трампа против Ирана.

"С начала похода “Линкольна” в составе ударной группы было зафиксировано 8 попыток самоубийства, – говорится в письме главы ВМС США, высшего гражданского руководителя этого вида вооружённых сил. - За время текущего развёртывания случаев завершённых самоубийств на борту не было".

В письме приводятся дополнительные подробности о попытках самоубийства: сообщается, что в начале августа один из моряков, служивший в авиакрыле, прыгнул за борт, но его быстро обнаружил и поднял из воды поисково-спасательный вертолёт; затем моряка сняли с корабля для дальнейшего лечения.

Ещё один моряк в марте пытался броситься за борт, однако сослуживцы его остановили, после чего он был отправлен в порт приписки.

"Авраам Линкольн" покинул Калифорнию в ноябре 2025 года для несения службы в Южно-Китайском море, но был перенаправлен на Ближний Восток незадолго до начала американо-израильских ударов по Ирану в конце февраля 2026 года.

Лишь в начале сентября авианосец сделал остановку в Таиланде, проведя в море 286 дней.

В августе семьи военнослужащих и законодатели забили тревогу из-за сообщений о попытках самоубийства и других серьёзных психических расстройствах, а также о нехватке продовольствия и плохих санитарных условиях.

Трамп в тот момент отверг эти заявления. Министр обороны США Пит Хегсет также настаивал, что ситуация на авианосце была "искажена".

Корабль покинул Ближний Восток в середине августа и направляется к своей базе в Сан-Диего; продолжительность его развертывания в настоящее время составляет рекордные 10 месяцев.