Полиция запустила платформу StopDrog для анонимных сообщений о наркотиках.

Сообщение можно отправить без указания имени, номера телефона или адреса электронной почты. Пользователь может выбрать тип инцидента, прикрепить фотографии, указать место и при желании добавить описание.

По данным полиции, заполнение сообщения занимает около одной минуты, передает logos-pres.md Сообщения автоматически направляются в территориально компетентный инспекторат полиции, а затем передаются сотруднику полиции на месте для проверки. Система позволяет отслеживать этапы рассмотрения сообщения и автоматически формирует маршрут к указанному месту для полицейской группы.

Платформа уже доступна в Google Play.

Запуск платформы является частью совместных действий Министерства внутренних дел и Министерства образования и исследований по профилактике употребления и распространения наркотиков среди детей и молодежи.

В полиции подчеркнули, что платформа StopDrog не заменяет службу 112. В случае непосредственной опасности гражданам следует звонить по номеру экстренной помощи 112.