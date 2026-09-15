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logos-press.md logologos-press
15 Сентября 2026, 16:49
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Полиция запустила платформу StopDrog для анонимных сообщений о наркотиках

Сообщение можно отправить без указания имени, номера телефона или адреса электронной почты. Пользователь может выбрать тип инцидента, прикрепить фотографии, указать место и при желании добавить описание.

Полиция запустила платформу StopDrog для анонимных сообщений о наркотиках.
Полиция запустила платформу StopDrog для анонимных сообщений о наркотиках.

По данным полиции, заполнение сообщения занимает около одной минуты, передает logos-pres.md

Сообщения автоматически направляются в территориально компетентный инспекторат полиции, а затем передаются сотруднику полиции на месте для проверки. Система позволяет отслеживать этапы рассмотрения сообщения и автоматически формирует маршрут к указанному месту для полицейской группы.

Платформа уже доступна в Google Play.

Запуск платформы является частью совместных действий Министерства внутренних дел и Министерства образования и исследований по профилактике употребления и распространения наркотиков среди детей и молодежи.

В полиции подчеркнули, что платформа StopDrog не заменяет службу 112. В случае непосредственной опасности гражданам следует звонить по номеру экстренной помощи 112.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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