США готовы выделить $5 млрд на восстановление энергетики Ближнего Востока.

Согласно плану президента США Дональда Трампа, еще $5 млрд в сумме должны внести восемь стран Ближнего Востока: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Оман, Ирак и Иордания.

США предложили внести $5 млрд в фонд для восстановления энергетической инфраструктуры стран Ближнего Востока. По данным издания, новый фонд также призван профинансировать создание инфраструктуры, способной снизить зависимость мировых поставок нефти и газа от Ормузского пролива, пишет wsj.com

Согласно плану президента США Дональда Трампа, еще $5 млрд в сумме должны внести восемь стран Ближнего Востока: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Оман, Ирак и Иордания. Стороны продолжают обсуждение деталей предложения.

Как отмечает WSJ, этот шаг стал негласным признанием колоссального ущерба от продолжающегося семь месяцев конфликта США и Ирана. Результатом боевых действий стали разрушения региональных НПЗ и трубопроводов.

Накануне Центральное военное командование Ирана обвинило США в подготовке к возобновлению полномасштабных боевых действий. По информации иранского Корпуса стражей исламской революции, военные Ирана готовы к затяжной войне с США.