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24 Июня 2026, 18:34
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США прервут диалог с Ираном при наличии сборов за проход через Ормузский пролив

Иранская сторона сообщила США, что не взимает пошлины за проход судов через Ормузский пролив. Если это неправда, Вашингтон выйдет из переговорного процесса, заявил президент Дональд Трамп.

США прервут диалог с Ираном при наличии сборов за проход через Ормузский пролив.
США прервут диалог с Ираном при наличии сборов за проход через Ормузский пролив.

«США не передавали Ирану никаких денег и не разблокировали для него никаких средств с его счетов. Мы намерены выделить часть их средств, которые находятся под нашим полным контролем, нашим фермерам и скотоводам для закупки кукурузы, пшеницы, соевых бобов и других продуктов. В Иране остро нуждаются в продовольствии, и мы будем закупать его для них исключительно в Соединенных Штатах», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который, в частности, предполагает возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе. Вслед за этой договоренностью Оман согласовал создание временного морского коридора в проливе для прохода судов «в соответствии с международным и морским правом». США, в свою очередь, обязались на 30 дней прекратить блокаду иранских портов. Тем не менее, отмечал Дональд Трамп, Штаты могут возобновить ограничения при необходимости.

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