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6 Июня 2026, 10:45
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США ударили по радарам Ирана в ответ на запуск БПЛА в сторону Ормузского пролива

Армия США нанесла удары по иранским радарам в ответ на запуск Тегераном дронов в сторону Ормузского пролива, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в X.

США ударили по радарам Ирана в ответ на запуск БПЛА в сторону Ормузского пролива.
США ударили по радарам Ирана в ответ на запуск БПЛА в сторону Ормузского пролива.

Ранее о том, что Иран запустил множество дронов в сторону Ормузского пролива, сообщил CNN со ссылкой на источники. Американским военным удалось сбить четыре воздушные цели, сообщил CENTCOM.

«Силы США впоследствии нанесли удары по иранским прибрежным радарам наблюдения в Горуке и на острове Кешм для защиты от дальнейших атак», — говорится в сообщении командования.

Ведомство подчеркнуло, что беспилотники «представляли непосредственную угрозу для регионального морского трафика».

Несмотря на действующее перемирие, с начала мая США и Иран несколько раз обменялись ударами. 1 июня CENTCOM сообщил об ударе по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками в районе Горук и на острове Кешм в ответ на сбитый Ираном американский дрон MQ-1. В свою очередь иранские военные в ответ на недавний удар армии США по телекоммуникационной вышке в Сирике ударили по авиабазе, с которой велась атака, сообщило агентство Mehr.

Источник
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