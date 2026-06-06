США ударили по радарам Ирана в ответ на запуск БПЛА в сторону Ормузского пролива.

Ранее о том, что Иран запустил множество дронов в сторону Ормузского пролива, сообщил CNN со ссылкой на источники. Американским военным удалось сбить четыре воздушные цели, сообщил CENTCOM.

«Силы США впоследствии нанесли удары по иранским прибрежным радарам наблюдения в Горуке и на острове Кешм для защиты от дальнейших атак», — говорится в сообщении командования.

Ведомство подчеркнуло, что беспилотники «представляли непосредственную угрозу для регионального морского трафика».

Несмотря на действующее перемирие, с начала мая США и Иран несколько раз обменялись ударами. 1 июня CENTCOM сообщил об ударе по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками в районе Горук и на острове Кешм в ответ на сбитый Ираном американский дрон MQ-1. В свою очередь иранские военные в ответ на недавний удар армии США по телекоммуникационной вышке в Сирике ударили по авиабазе, с которой велась атака, сообщило агентство Mehr.