Иран согласился не брать плату в Ормузе по сделке с США.

Иран согласился не взимать плату за проход с судов в Ормузском проливе в рамках соглашения об урегулировании с США, сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Мы думаем, что у нас есть сделка. Это отличная и очень сильная сделка», — заявил собеседник телеканала.

По его словам, Иран откроет Ормузский пролив без взимания платы. Чиновник отметил, что блокада Соединенных Штатов будет снята одновременно с повторным открытием пролива, а последующий этап будет сосредоточен на разминировании водных путей.

США и Иран согласовали текст меморандума о взаимопонимании, однако документ еще должен получить окончательное одобрение сторон, сообщил в пятницу, 12 июня, Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, Иран обязуется не разрабатывать ядерное оружие и урегулировать вопрос с запасами обогащенного урана. Одним из элементов соглашения может стать снижение уровня обогащения урана под контролем инспекторов ООН.

Меморандум предусматривает, что дальнейшие решения по иранской ядерной программе будут приниматься в рамках отдельного соглашения.

Соглашение также предполагает немедленное открытие Ормузского пролива для судоходства и восстановление объемов перевозок до довоенного уровня в течение 30 дней. В ответ США должны снять блокаду иранских портов.

Ранее Axios сообщал, что после открытия пролива Иран может получить временное освобождение от санкций и возможность экспортировать нефть в течение 60 дней. В случае выполнения условий соглашения и прогресса на дальнейших переговорах санкционные послабления могут быть расширены.

При этом стороны пока не урегулировали вопрос иранских активов, замороженных за рубежом. Тегеран добивается немедленного доступа к части средств после подписания документа, тогда как Вашингтон предлагает поэтапное выделение средств по мере выполнения условий соглашения.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности по завершению конфликта с Ираном и подготовке документов к подписанию. Позднее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что работа над текстом соглашения практически завершена по основным пунктам.